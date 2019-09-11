В Новочеркасске природный пожар подобрался к жилым домам: видео
Площадь возгорания стремительно увеличивается из-за сильного ветра.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Новочеркасске Ростовской области на площади почти в квадратный километр горит сухая трава. Спасатели пытаются не допустить перехода огня на жилые строения.
Возгорание растительности зафиксировано в полдень 11 сентября. За несколько часов площадь пожара из-за сильного ветра увеличилась в два раза.
Густой дым виден за несколько километров от места происшествия, пожару присвоен второй, повышенный ранг опасности. На месте работают 53 человека и 21 единица техники. Спасатели не успевают локализовать все очаги возгораний, их основные усилия в данный момент направлены на защиту жилых домов.