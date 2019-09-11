Лещенко опроверг информацию об онкологии у Розенбаума

Появившаяся ранее в СМИ информация о том, что у российского музыканта Александра Розенбаума была диагностирована онкология, не соответствует действительности. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Он отметил, что сегодня, 11 сентября, состоится концерт в память депутата Госдумы народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Мероприятие, участниками которого станут друзья и коллеги по сцене артиста, пройдет в Государственном Кремлевском дворце. При этом не исключено, что концерт посетит и Розенбаум.

«Розенбаум, может быть, приедет. Он уже выздоравливает, так что все может быть. Но я не знаю. Никакого рака у него нет - это я сразу могу сказать», - подчеркнул Лещенко.

Накануне стало известно, что Александр Розенбаум был успешно прооперирован в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. По словам продюсера артиста Беллы Купсиной, операция прошла хорошо, и в ближайшее время его выпишут из больницы.