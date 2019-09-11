Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Согласно ему сотрудники силовых структур России получат право уничтожать беспилотники в воздушном пространстве, закрытом для полетов.
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В Госдуме в первом чтении принят законопроект, согласно которому сотрудники силовых структур России получат право уничтожать беспилотники в воздушном пространстве, закрытом для полетов.
Речь идет о зонах над аэропортами, стратегическими объектами и местах большого скопления людей. В этом случае беспилотники становятся потенциально опасны.
За последние годы число нарушений закона с их использованием выросло вдвое.
Между тем некоторые эксперты уверены, что ужесточение регулирования использования дронов может нанести серьезный ущерб рынку этих устройств в России.