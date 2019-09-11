В Сургуте создали граффити в память о «чуде на кукурузном поле»

В Сургуте появились граффити, посвященные подвигу российских пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. В честь героических действий экипажа при экстренной посадке лайнера A321 на кукурузном поле на фасаде девятиэтажного дома рисуют их портреты.

Над гигантским муралом - так называются граффити на архитектурных сооружениях - работают художники местной творческой студии. Он представляет собой портреты двух пилотов и надпись «Идем правее на солнце, вдоль рядов кукурузы» (с такой фразой к пассажирам обратился бортпроводник Дмитрий Ивлицкий после посадки). Закончить работу над граффити планируется к 15 сентября - в этот день исполнится месяц со дня происшествия.

Летевший из Москвы в Симферополь Airbus A321 «Уральских авиалиний» 15 августа совершил экстренную посадку в подмосковном кукурузном поле. В полете у лайнера отказал один из двигателей из-за попадания в него птицы. При авиапроисшествии никто не погиб. За свои профессиональные действия пилоты самолета Юсупов и Мурзин удостоились звания героев России.