Эксперт раскрыла правду о спекуляциях на тему изменения климата

Тема изменения климата является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых сегодня, однако есть люди, которые спекулируют на этом. В этом убеждена главный специалист отдела наук о Земле РАН, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева.

В комментарии «Звезде» эксперт отметила, что на Земле, и в частности на территории нашей страны, действительно наблюдается повышение температуры. Однако есть и такие регионы, где этот процесс все еще не зафиксирован.

«Сами изменения температуры пока еще очень небольшие. Ведущие климатологи поставили задачу, что мы не должны допустить повышение температуры больше, чем на два градуса по Цельсию. Почему на столько - никто на этот вопрос ответить не может. Пока еще идет естественный процесс, который мы не до конца понимаем», - отметила она.

По словам Зайцевой, относительно изменения климата существуют различные точки зрения.

«Те статьи, где специалисты пытаются писать о том, что ничего страшного нет, - их не пропускают. На этом деле некоторые люди спекулируют. На сегодняшний день на нашей территории не наблюдается ничего, чего бы не было в прошлом», - заключила она.

Ранее доктор биологических наук заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Марков объяснил, почему изменение климата не повлияет на производство продуктов, вопреки мнениям о том, что повышение или снижение температуры может стать причиной якобы исчезновения большинства привычных человеку продуктов - от картофеля до оливкового масла.