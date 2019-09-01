НЛО в «Зоне 51» показали с помощью Google Maps

Американец Скотт Уоринг якобы обнаружил НЛО в «Зоне 51» на Google Maps. В своем блоге он опубликовал снимок 2010 года, на котором, по его словам, можно разглядеть наполовину скрытый летающий объект.

На кадре видно, что конструкция закреплена металлическими соединениями, похожими на трубы. Как полагает Уоринг, они нужны для вентиляции.

© google maps

«Космический корабль» имеет диаметр 33 метра. В Интернете ведутся споры, в какой именно части базы располагается объект.

По данным энтузиаста, за все время в «Зоне 51» было зафиксировано порядка восьми кораблей инопланетян.

Военная база ВВС США «Зона 51» является объектом многочисленных теорий заговора. Уфологи утверждают, что на секретной территории могут изучать инопланетян и летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов пользователей Facebook выразили желание 20 сентября брать штурмом американскую военную базу в штате Невада, поскольку они уверены, что правительство скрывает там инопланетян.