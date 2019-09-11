В Кронштадте стартовал конкурс на памятник погибшим морякам

На территории Кронштадта появится мемориал погибшим морякам. Конкурс на реализацию проекта объявила лаборатория «Марш». Соответствующий раздел появился на сайте проекта «Остров фортов».

О старте конкурса объявила член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу. Она отметила, что монумент погибшим морякам станет основной точкой Центральной аллеи.

«Конкурс стартует на следующей неделе. Монумент погибшим морякам будет являться якорной точкой исторического парка славы Военно-Морского Флота», - рассказала она.

Ожидается, что итоги конкурса будут подведены весной 2020 года. Всего планируется возвести около 35 объектов. В частности, будут созданы Военно-морской музей и Исторический парк. Также появятся гостиницы. Особенностью парка станут отреставрированные форты - «Александр I», до которого будет проведена канатная дорога, а также «Петр I» и «Кроншлот».