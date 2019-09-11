Морпехи против мотострелков: кадры двусторонних учений под Калининградом

В Калининградской области прошли двусторонние учения морской пехоты и мотострелков Балтийского флота.

После стокилометрового марша на полигоне одни военнослужащие заняли позиции в обороне, а другие атаковали их.

Наступающих с воздуха поддерживала авиация. На стороне обороны - артиллерия и танки, которые нанесли удары с флангов.

Наряду с отработкой боевых упражнений главным было не нанести противнику фактического урона. Поэтому во время двусторонних учений тактические эпизоды маневрирования подразделений чередовали с огневыми, когда противников разводили на большие расстояния. Холостые снаряды и патроны заменили боевыми, а реальные цели - мишенями.

Всего в маневрах принимали участие около 1500 военнослужащих и около 300 единиц военной техники.