Экипаж рейса Москва - Анталья по ошибке сообщил о захвате самолета

Самолет с двумя сотнями пассажиров на борту совершил экстренную посадку в Краснодаре. Перед приземлением экипаж дважды ввел в заблуждение диспетчеров, сообщив сначала о захвате судна, а затем об аварии на борту.

Airbus A321 авиакомпании Red Wings вечером 10 сентября летел из московского аэропорта Домодедово в турецкую Анталью. В салоне воздушного судна находились 215 пассажиров. Во время полета над Черным морем пропала связь с экипажем - по всем каналам связи диспетчеры слышали лишь тишину.

«Через несколько минут экипаж по ошибке установил код радиолокационного ответчика 7500, что означает захват судна. Этот сигнал получили диспетчеры в 21:01, но уже через две минуты пилоты подали новый сигнал - на борту авария. И только спустя еще несколько минут они смогли передать точный код - 7600, означающий одностороннюю потерю связи», - рассказал «Комсомольской правде» источник в авиационных кругах.

В связи с неполадками экипаж решил вернуться в Домодедово, однако потом запросил внеплановую посадку в Краснодаре. По информации международного аэропорта Краснодар, посадка благополучно состоялась в 22:07. После того как через два часа неисправности устранили, пассажиры продолжили путь в Турцию на том же самолете.