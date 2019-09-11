Раскрыты последние слова журналиста Хашогги перед смертью

Стали известны последние слова журналиста Джамаля Хашогги, убитого в Стамбуле. В СМИ появилась стенограмма аудиозаписи, на которой слышна последняя фраза, произнесенная погибшим мужчиной.

На записи Хашогги просит убийц не закрывать ему рот, поскольку он страдает от астмы.

«У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите», - сказал журналист.

По данным турецкой газеты Daily Sabah, после этого Хашогги была введена смертельная инъекция. Кроме того, преступники просили журналиста написать сообщение родственникам, чтобы они не беспокоились.

Второго октября прошлого года оппозиционный журналист Джамаль Хашогги зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего перестал выходить на связь. Турецкая сторона, в свою очередь, заявила об убийстве журналиста в этом здании, основываясь на аудиоматериалах, полученных с помощью смарт-часов, которые были на Хашогги.

В апреле 2019 года США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, подозреваемым в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.