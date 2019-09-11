Путин обратился к участникам Генассамблеи Всемирной туристической организации

Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к участникам Генассамблеи Всемирной туристической организации, которая впервые проходит в России. Глава государства заявил о готовности нашей страны к обмену интересными идеями и взаимовыгодному сотрудничеству.

Столицей мирового туризма в эти дни стал Санкт-Петербург: около тысячи делегатов из 150 стран принимают участие в 23-й сессии Генассамблеи ООН. Обращаясь к участникам, Путин также пообещал активно развивать туристический рынок в России.

«Мы будем еще более эффективно оказывать этой отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической, "цифровой" эпохе», - сказал он.

Так, по словам президента, Россия в числе первых внедряет электронные визы, которые можно оформить дистанционно и без лишних формальностей. На церемонии открытия Генассамблеи губернатор Петербурга Александр Беглов уточнил, что подобная практика для туристов, желающих посмотреть Северную столицу, начнет действовать уже с 1 октября.