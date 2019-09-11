Медведев выступил за внедрение более гибких форм рабочего времени

Глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости законодательного регулирования дистанционной занятости граждан. По мнению премьер-министра, необходимо внедрить более гибкие формы рабочего времени.

«Ну вот у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства. Продолжительность рабочего дня - восемь часов. Соответственно, трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений, включая место рабочее. Но в мире все изменилось - значительная часть людей работает просто дома», - заявил Медведев в программе «Диалог» в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы правительства, в настоящее время значительно выросло число так называемых фрилансеров - людей, работающих по собственному графику и, как правило, удаленно. Многие при этом, по словам Медведева, зарабатывают большие деньги, но никак не связаны с правилами внутреннего распорядка.

«Это совсем другая история, поэтому очевидно, что, допустим, та же самая дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства. И в будущем, очевидно, с учетом цифровизации, появления большого количества роботов вот такого рода занятость будет все больше и больше распространяться», - сделал прогноз глава российского правительства.

Медведев предупредил, что регулирование такого рода трудовой деятельности не будет доводиться до абсурда, а представители некоторых профессий просто не смогут работать дистанционно.

«Сантехники не могут работать дистанционно, мы прекрасно понимаем, иначе это плохо закончится. Так вот этот баланс, возможность регулировать различные трудовые отношения, а также трудовое время, гибко, с учетом современного развития экономики - это важнейшая государственная задача», - заметил Медведев.

Особое внимание Дмитрий Медведев уделил продолжительности рабочей недели, напомнив, что до конца 1960 годов она была шестидневной, а потом последовательно сократилась до пяти рабочих дней. При этом в передовых странах Евросоюза количество рабочих часов в неделю составляет от 29 до 35 часов, напомнил премьер.

«Иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство», - пояснил глава кабинета министров свою главную мысль.

При таком регулировании не должен сократиться размер заработной платы работников, считает премьер-министр. Любые новации призваны в первую очередь задать более гибкий и спокойный стиль регулирования трудовых отношений, добавил в завершение разговора Медведев.