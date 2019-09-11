Медведев поручил отменить нормативные советские акты

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился отменить со следующего года действие советских нормативно-правовых актов.

Глава правительства при этом подчеркнул, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создает тяжелые условия для работы в новое время.

«Я согласен, что совокупность прежних нормативных актов - еще советского периода и РСФСР - да и некоторых актов, которые принимались в новейший период, создает тяжелые условия для работы, и вредит развитию страны, и ограничивает экономику, - сказал Медведев в эфире «России-24», добавив, что запущенный процесс будет действовать в рамках так называемой регуляторной гильотины.

Отмечается, что часть таких документов 1929-1989 годов была признана утратившей силу и не действующей еще в 2017 году. Их список пополнят теперь акты о семичасовом рабочем дне, условиях труда работников мелкорозничной торговой сети, оплате труда на лесозаготовках, упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.

Перечень актов РСФСР включает в себя также постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ, утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением и другие. В общей сложности число документов составляет более 20 тысяч.