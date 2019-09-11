Названы аэропорты, где чаще всего задерживают рейсы

Аэропорт Миконоса признан самой непунктуальной воздушной гаванью в мире. За минувшее лето тут была задержана половина всех вылетающих рейсов.

Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, определили аэропорты в США и Европе, где летом 2019 года самолеты вылетали с опозданием наиболее часто. Помимо Миконоса, в этот список попали аэропорты Афин, Лиссабона, Понта-Делгада, Санторини, Милана, Венеции и Любляны.

Самыми непунктуальными воздушными гаванями Британии стали лондонские Гатвик и Хитроу. Согласно статистике, там задерживалось в среднем четыре рейса из десяти. В аэропортах Бристоля, Эдинбурга и Бирмингема задержки также случались весьма часто, сообщает Lonely Planet.

Из аэропортов США в данный список вошли нью-йоркские Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти, международный аэропорт Далласа, воздушная гавань Шарлотт Дуглас в Северной Каролине, Хартсфилд-Джексон в Атланте, а также международный аэропорт Лос-Анджелеса.