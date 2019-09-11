Захарова прокомментировала отставку Болтона

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила о фейке Джона Болтона о России, который он пытался распространить на форуме The Wall Street Journal.

Она заявила, что тогда советник президента США по национальной безопасности заявил, что Москва пытается распространять якобы ложную информацию о разногласиях в администрации президента США Дональда Трампа. А спустя три месяца Дональд Трамп увольняет Болтона, объяснив это «несогласием со многими его предложениями, как и другие в администрации».

Захарова при этом задалась вопросом, кто теперь должен извиниться за этот фейк: издание WSJ, организовавшее «слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию», агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов, или сам Болтон, который придумал фейк.

«Ответ очевиден: все. Потому что пора», - подчеркнула Захарова.

Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не ждет каких-либо изменений в связи с перестановками в Белом доме.