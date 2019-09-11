В Кронштадте появится новый порт для приема круизных лайнеров

В ближайшее время Кронштадт должен стать местом притяжения туристов со всего мира. В его акватории будет создан дополнительный порт для приема круизных лайнеров, что должно увеличить туристический поток и вдохнуть в город дополнительную жизнь. Об этом журналистам рассказала член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу на полях туристического форума UNWTO.

«Ведутся переговоры с портом "Моби Дик" на данный момент для того, чтобы создать еще одну точку пассажирского порта. Нам позволяет глубина и позволяет инфраструктура сделать еще одну швартовку для круизных лайнеров, что, конечно же, вдохнет дополнительную жизнь в Кронштадт. И позволит нам прогнозируемо дополнительно увеличить приток туристов», - сказала Шойгу.

Сейчас в городе реализуется масштабный проект «Кронштадт. Остров фортов», который был представлен посетителям Санкт-Петербургского международного экономического форума. Он подразумевает возведение самого большого в мире музея Военно-Морского Флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также научных и образовательных площадок. Проект будет реализован при участии Министерства обороны, министерства культуры и на частные инвестиции.

На территории туристического комплекса появятся исторические маршруты, посвященные ключевым сражениям Военно-Морского Флота, военачальникам и морским специалистам.

Уже в следующем году в парке Кронштадта должен появиться монумент погибшим морякам. Специальный конкурс стартует на следующей неделе.