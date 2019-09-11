Суд в Ингушетии продлил арест тете избитой семилетней девочки

Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца арест местной жительницы, подозреваемой в избиении семилетний Аиши. Девочка экстренно попала в больницу Назрани 4 июля, врачи диагностировали множественные переломы, синяки и ссадины.

Позднее ребенок был доставлен в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где Аишу прооперировали. Из-за развившейся гангрены девочке пришлось частично ампутировать правую руку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователям удалось выяснить, что ребенок воспитывался у тети, которая при этом не имела документов об установлении опеки. Родители Аиши, в свою очередь, и вовсе не знали о ее существовании.

«Суд продлил срок содержания подозреваемой под стражей на два месяца», - заявили в суде.

Арестованная тетя ребенка Макка Ганиева является подозреваемой по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» уголовного кодекса РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.