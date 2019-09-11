В Кремле опровергли наличие у Смоленкова доступа к секретной информации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что Олег Смоленков, которого западные СМИ называют «шпионом США», якобы имел доступ к секретной информации.

«Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу», - заявил Песков.

Напомним, ранее телекомпания CNN распространила информацию, согласно которой американская спецслужба в 2017 году якобы вывезла из России своего агента из опасений его разоблачения. В качестве предполагаемого американского шпиона западная пресса называет Олега Смоленкова, который работал в посольстве РФ в США и в аппарате российского правительства.

Между тем в Кремле подтвердили, что Смоленков работал в посольстве РФ в США и в правительстве, однако он никогда не относился к категории высших должностных лиц, при этом несколько лет назад был уволен.