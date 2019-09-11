Розенбаума прооперировали в Москве

Известный поэт и музыкант Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.Герцена.

«У А.Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно», - приводит слова источника в медицинских кругах агентство городских новостей «Москва».

Музыкант был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник 2 сентября. После многочасовой хирургической операции, он попал в реанимацию. Несмотря на успешное завершение операции, состояние артиста оценивалось как тяжелое. Однако он быстро восстановился, и уже на следующий день сам рассказал о своем самочувствии. Розенбаум сообщил, что находится под присмотром хороших врачей и «все будет замечательно». Тринадцатого сентября певцу исполнится 68 лет.