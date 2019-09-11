В правительстве предложили ужесточить наказания за нарушения ПДД

В правительстве России предложили ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движении при нахождении в салоне автомобиля несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на портале кабмина.

Инициатором предложения выступил вице-премьер Максим Акимов. Как следует из документа, вопросом займутся министерство юстиции и МВД со сроками исполнения до 31 марта 2020 года.

«Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершения административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», - говорится в тексте документа.

Там также приведены официальные данные, что в период с 2012 по 2018 год число ДТП с участием детей уменьшилось на 4,5%, в 2019 году увеличилось на 1,2%.

Документом было предложено подумать до 1 октября текущего года, как повысить безопасность дорожного движения на московских дорогах.