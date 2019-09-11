Авторы игры War Thunder выпустили клип на песню «Фантом» группы Чиж & Co

Авторы игры War Thunder сделали клип на песню «Фантом» музыкальной группы Чиж & Co. Компания Gaijin Entertainment опубликовала его на YouTube, он воспроизводит сюжет популярной песни. В которой говорится о сражении в небе над Вьетнамом американского истребителя F-4C Phantom II и советского МиГ-21Ф-13.

«Фантом» - советская песня неизвестного автора, лучше всего известная в исполнении группы. Как следует из текста, пилот «Фантома» во время Вьетнамской войны совершает боевой вылет с территории Таиланда против целей в Северном Вьетнаме, но его сбивает МиГ. В песне обыгрывается популярный исторический анекдот о пилоте Лисицыне, который называет себя китайцем по имени Ли Си Цын, чтобы скрыть прямое участие СССР в войне.

War Thunder - бесплатный военный симулятор с реалистичными онлайн-сражениями, где представлено более 1500 уникальных моделей самолетов, танков и боевых кораблей восьми стран - СССР, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Китая и Японии. Выход клипа приурочен к добавлению в игру F-4C Phantom II и МиГ-21Ф-13, а также еще более 100 моделей техники.