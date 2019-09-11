По следам Пугачева: в старинных казематах «Бутырки» нашли двух человек

Двух заключенных обнаружили в старинной башне московского следственного изолятора «Бутырка» во время его проверки членами Общественной наблюдательной комиссии. Как заявил в разговоре со «Звездой» секретарь столичной ОНК Иван Мельников, в постройке XVIII века содержался еще предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, и для использования в современных условиях она не подходит.

В старинные казематы ведет длинная винтовая лестница, использование которой само по себе небезопасно, заключил Мельников.

«Сами камеры не подходят по всем параметрам для содержания в них людей. Их площадь менее четырех квадратных метров на человека, что не соответствует нормам. По этой причине несколько лет назад и была закрыта эта башня. Тем не менее двух человек мы там обнаружили, один из которых сообщил, что сидит там уже четыре месяца. Во время проверки сопровождающий нас сотрудник не хотел показывать нам это помещение, но мы настояли. Надеемся, что руководство учреждения прислушается к нам и закроет эту башню», - рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы.

Иван Мельников отметил, что в помещениях, где содержатся подследственные, находятся двухъярусная кровать, напольный унитаз, не огороженный перегородками, и неисправный смеситель. Сотрудники ОНК Москвы обратили внимание руководства учреждения на ненадлежащие условия содержания людей под стражей.