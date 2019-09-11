Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в небе: видео

Самолет Boeing 737 канадских авиалиний Swoop Airlines был вынужден совершить посадку в аэропорту Абботсфорд после столкновения со стаей гусей.

Отмечается, что на борту судна находились 176 человек, никто не пострадал. Посадку самолет-лоукостер совершил через десять минут после взлета. Во время полета пилот судна сообщил пассажирам, что «в один двигателей самолета попал гусь и борт необходимо развернуть на посадку».

На опубликованных Breaking Aviation News в Twitter кадрах видно, как во время столкновения на крыле самолета возникла непонятная ужасающая огненная вспышка. После этого самолет успешно благополучно приземлился в канадском аэропорту.

«Судно приземлилось. Все пассажиры рейса 312 Абботсфорд - Эдмонтон самолета благополучно покинули лайнер после приземления. Мы приносим свои извинения за неудобства нашим пострадавшим пассажирам», - заявили в авиакомпании, добавив, что судно отправили на дальнейшую проверку.

Рейс перенесли на восемь часов по местному времени. Кроме того, в компании-перевозчике заявили, что готовы вернуть в полном объеме средства пострадавшим пассажирам, которые не могут лететь на перенесенном рейсе.