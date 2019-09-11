СМИ: возле посольства США в Кабуле прогремел взрыв

Возле посольства США в Кабуле рано утром в среду прогремел сильный взрыв. Информации о жертвах к настоящему моменту не поступало, однако экстренные службы Афганистана не исключают, что они могут быть.

После того, как раздался хлопок, в посольстве сработала сигнализация, которую можно было услышать в близлежащих районах, сообщает информагентство Синьхуа, со ссылкой на источники.

Сегодня 18-я годовщина атаки группировки «Аль-Каида»* на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили четыре пассажирских самолета в США, после чего направили два из них их на ВТЦ, а два - на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все авиалайнеры, кроме последнего, достигли целей. Четвертое воздушное судно упало в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами атаки 11 сентября стали 2974 человека, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная в России