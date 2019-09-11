В Минобороны опровергли сообщения об аварийной посадке Ми-31БМ в Перми
При проведении обязательного послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена.
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В пресс-службе Центрального военного округа опровергли информацию, размещенную в ряде СМИ, об аварийной посадке самолета МиГ-31 в аэропорту города Перми.
«Десятого сентября 2019 года самолет МиГ-31БМ после выполнения планового учебно-тренировочного полета совершил штатную посадку на аэродром базирования в Перми. При проведении обязательного послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена», - сообщили в российском военном ведомстве.
В сообщении подчеркнуто, что самолет и экипаж готовы к выполнению задач по предназначению.