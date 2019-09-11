В МИД России отреагировали на отставку Болтона

В Министерстве иностранных дел России заявили, что позиция Москвы после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он отметил, что по традиции такие изменения во мнениях не приводят к нормализации отношений.

«Поэтому никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может. Позиция Москвы прежняя - судить по делам, а не по заявлениям или намерениям» - приводит слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. В частности, разногласия якобы касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном. Вместе с тем американский лидер поблагодарил Болтона за службу и уточнил, что имя преемника станет известно уже на следующей неделе.

Сам экс-советник американского лидера по национальной безопасности в свою очередь заявил, что подал в отставку по собственной инициативе.