На Крымском мосту приступили к монтажу железнодорожной автоматики

На Крымском мосту приступили к установке систем автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные высокотехнологичные устройства в реальном времени ведут мониторинг состояния путей и составов, которые пересекают мост в обоих направлениях. Вся полученная информация передается на ближайшие станции - Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная.

Суть работы системы в разделении железнодорожной части Керченского моста на рельсовые цепи или короткие блок-участки. Целостность каждого из них проверяется подачей на него электрического напряжения. Микропроцессорное оборудование оценивает сигнал и таким образом контролирует состояние пути.

«Какой-то посторонний предмет на рельсах, замыкание либо лопнул рельс. В этом случае рельсовая цепь прерывается в автоматическом режиме. У нас применяется безсветофорная сигнализация, и если ни одного семафора на перегоне нет, то вся информация выводится на локомотив. Машинист в кабине получает необходимый сигнал. В случае нештатной ситуации у него идет перекрытие на красный, и дальше уже локомотивная сигнализация берет управление. Она может снизить скорость или вообще остановить локомотив», - рассказывает инженер связи Александр Стеценко.

Параллельно выполняется комплекс работ по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Формируются контррельсы - дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода.