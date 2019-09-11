Стало известно о состоянии Розенбаума после операции

Российский музыкант Александр Розенбаум успешно прооперирован в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Об этом «Звезде» сообщила продюсер артиста Белла Купсина.

По ее словам, все прошло хорошо, и уже скоро Розенбаума выпишут из больницы. Музыкант также скоро вернется на сцену, согласно графику выступлений.

Ранее, 1 сентября, стало известно об экстренной госпитализации Розенбаума с дорсопатией позвоночника. Ему провели операцию по удалению опухоли, после чего еще несколько часов он провел в реанимации. Вместе с тем музыкант быстро пошел на поправку и на следующий день сам рассказал о своем самочувствии.