Запредельный пилотаж: авиасалон МАКС-2019 завершается в Жуковском

Практически полмиллиона человек посетили авиасалон МАКС-2019. Сегодня, 1 сентября, авиасалон завершает свою работу.

Зрительскому интересу не помешали ни погодные условия, ни задержки программы.

Все внимание посетителей было приковано к новейшим самолетам Су-57 и МС-21.

Экипажи истребителей продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, а гвоздем программы стал МС-21. Летчики Олег Кононенко и Василий Севастьянов показали удивительную фигуру - 110 градусов по крену по отношению к земле. На такой угол обычные гражданские самолеты выходить неспособны.

«Это не называется трюки или что-то, это просто обычное пилотирование, да, немножко больше кренов, набора высоты, снижения, но это нужно, чтобы максимально полно показать возможности самолета», - рассказал Севастьянов.

Уже сейчас известно, что на закупку МС-21 было сделано 175 заказов. Идет разговор о двух следующих модернизациях машины. Предположительно, в будущем будет создан и грузовой вариант самолета.