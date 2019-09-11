Робот Федор больше не сможет полететь в космос

Робота Федора заменит другой андроид для полетов в космос, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Проектирование нового устройства уже началось.

Отмечается при этом, что Федор, получивший имя Skybot F-850, больше не выйдет в космос. Его миссия закончилась во время полета на МКС 22 августа.

«Нет, не полетит. Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», - сказал Дудоров, добавив, что нынешний Федор будет не годен для новых полетов.

Российское изобретение «Андроидной техники» может стать первой подобной программой в мире, которая использует роботов в открытом космосе. Также не исключается, что новое изобретение не будет иметь ног, «поскольку в открытом космосе они не нужны», пишет РИА Новости.

«Если программа будет выполнена без задержек, мы будем первые», - отметил Дудоров.

Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль причалил к МКС. «Союз МС-14» покинул станцию 6 сентября и на следующий день совершил успешное приземление в Казахстане. Во время полета робот выполнил ряд заданий, поставленных экипажем корабля.