Музеи Крыма предоставили новые доказательства принадлежности золота скифов

Музеи Крыма предоставили в Апелляционный суд Амстердама дополнительные доказательства того, что коллекция скифского золота, оставшаяся в Голландии после воссоединения полуострова с Россией, - это часть культурного наследия региона. Об этом сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

По его словам, были собраны все документы, свидетельствующие о поступлении экспонатов в музеи Крыма, а первые фотографии экспонатов были сделаны еще до начала Великой Отечественной войны.

Напомним, в середине июля суд Амстердама отложил принятие окончательного постановления о судьбе коллекции. Изначально было решено передать ее Украине. Однако музеи Крыма подали апелляцию, которую суд удовлетворил. В итоге сторонам дали два месяца на предъявление дополнительной информации о праве собственности на артефакты.