Прокуратура проверит действия полиции при задержании Атамбаева

Военная прокуратура Киргизии проверит действия сотрудников силовых и правоохранительных структур в отношении мирных граждан в ходе операции по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Расследование по делу и досудебное производство будут проводиться следственной группой, созданной из следственных работников МВД Киргизии, Госкомитета национальной безопасности, Военной прокуратуры и Госслужбы по борьбе с преступлениями в экономической сфере.

Ранее, 7 и 8 августа, в Следственную службу МВД была направлена коллективная жалоба от жителей села Кой-Таш, где в эти же дни проходила спецоперация. В частности, люди пожаловались на телесные повреждения, которые нанесли им представители полиции.

Сам задержанный Алмазбек Атамбаев сейчас находится в СИЗО Государственного комитета нацбезопасности. Экс-президента обвиняют сразу по нескольким статьям - в насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках и коррупции. Под стражей он пробудет до 26 октября.