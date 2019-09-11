Тотальное уничтожение: США показали последствия ковровой бомбардировки в Ираке

Военные США провели ковровую бомбардировку острова Канус вдоль реки Тигр. Этот клочок суши расположен в центральной провинции Салехеддин к северу от Багдада. По данным Пентагона, там укрывались боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

По заверениям представителей коалиции, в регионе, возглавляемом официальным Вашингтоном, самолеты США сбросили на остров 40 тонн боеприпасов. На опубликованном в Twitter видео запечатлены последствия мощных взрывов, создающих грибовидные облака. В бомбардировке принимали участие самолеты F-15 и F-35.

«Мы лишаем ИГИЛ* возможности прятаться на острове Канус и создаем условия для того, чтобы наши партнерские силы продолжали обеспечивать стабильность в регионе», - цитирует Daily Mail заявление командира объединенной оперативной группы специальных операций США Эрика Хилла.

Массированная бомбардировка подконтрольных ИГИЛ* территорий началась почти сразу после того, как президент США Дональд Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану с представителями запрещенной в России организации «Талибан»*.

Это произошло на фоне террористических актов в Кабуле, жертвами которых стали 11 человек и один военнослужащий США. В настоящее время в Афганистане сосредоточена группировка из 14 тысяч американских военнослужащих, а также многотысячный контингент НАТО.

*«Талибан» - экстремистская организация, запрещена в РФ

*ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ