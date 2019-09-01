ЦПВС: США нанесли удар по Идлибу в нарушение всех договоренностей

Нанеся удар по зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня, а на ряде направлений сорвали его. Об этом говорится в заявлении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Отмчается, что с 06:00 31 августа 2019 года по инициативе Российской Федерации и Турецкой Республики сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации «Идлиб», о чем были уведомлены все стороны конфликта.

За истекшие сутки правительственными войсками обеспечено неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств. Полностью прекращены полеты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии.

Вместе с тем в 15:00 31 августа 2019 года Соединенные Штаты нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии», угрожавший безопасности граждан США.

В ЦПВС подчеркнули, что удар был нанесен в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, при этом российская или турецкая сторона не была уведомлена о планируемых действиях. В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения.

«Подобные действия США на фоне регулярных обвинений со стороны Вашингтона в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики якобы в "неизбирательном применении авиации" в зоне деэскалации "Идлиб" вызывают недоумение», - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что, несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска в настоящее время сохраняют мораторий на ведение боевых действий в интересах скорейшего мирного урегулирования обстановки в зоне деэскалации «Идлиб».