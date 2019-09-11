Неожиданная смерть: россиянин проплыл 30 километров и умер на пробежке

Известный пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев упал замертво во время утренней пробежки, за день до этого проплыв 30 км во время соревнований в Греции, сообщает телеканал «360».

«Потеря для всего нашего плавания... Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку - и упал... Наверное, сердце... Замечательный человек, добрый... Много полезного и хорошего делал для ребят и девчонок», - написал друг спортсмена Андрей Митьков.

Информации о смерти Игоря Макеева подтвердили в компании 60-летнего пловца «Спортивное плавание» и в федерации плавания Свердловской области.

«Информация пока закрыта. Он выступал в Греции на соревнованиях. Проплыл 30 километров в субботу. В воскресенье отдохнул. В понедельник побежал кросс», — сообщил вице-президент Федерации плавания Свердловской области Сергей Куликов.

На данный момент не раскрываются обстоятельства и причины смерти заслуженного спортсмена. Известно только, что Игорь Макеев находился с семьей в Греции. Именно там он участвовал в 30-километровом водном марафоне. Пловец преодолел дистанцию на открытой воде за 10 часов и занял 3 место.