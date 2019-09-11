Зеленский обсудил бизнес с Коломойским

Украинский президент Владимир Зеленский встретился в своем офисе с бизнесменом и бывшим руководителем Днепропетровской области Игорем Коломойским. Глава государства обсудил с олигархом вопросы ведения бизнеса на Украине и проблемы в энергетической сфере.

«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-главой Днепропетровской ОГА (областная государственная администрация) Игорем Коломойским. В офисе президента обсудили вопрос ведения бизнеса на Украине. Речь также шла о энергетической сфере», - сообщает пресс-служба офиса украинского лидера в Facebook.

Ранее Игорь Коломойский советовал Киеву частично отменить антироссийские санкции. По мнению предпринимателя, необходимо отделить вопросы Крыма и Донбасса от общей повестки дня.