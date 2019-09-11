Минздрав: законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года одобрили большинство ведомств

Законопроект о запрете на продажу в России спиртных напитков молодым людям, не достигшим 21 года, согласован большинством федеральных ведомств. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай.

«Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом», - сказал Салагай в беседе с ТАСС.

Замминистра при этом подчеркнул, что «позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна». По его словам, рассмотрение проекта закона может состояться уже в текущем году.

В июле этого года в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении алкогольного законодательства, согласно которому в России могут, в том числе, запретить продавать спиртное лицам, не достигшим 21 года. По мнению авторов инициативы, это поможет избежать алкоголизации молодежи.