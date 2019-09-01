Воспитание родителей и шахматы: чего ждать от нового учебного года

По всей стране 1 сентября проводятся торжественные линейки. Учебных занятий сегодня нет: первые уроки начнутся лишь в понедельник.

В этом году в российские школы пойдут почти два миллиона первоклашек, что на 100 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Еще около 100 учебных заведений с этой осени планируется ввести в работу.

В новом учебном году учеников и учителей ждет ряд нововведений. В младших и средних классах вводится «Культурный норматив». В его рамках ученики будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. Первыми с нововведением познакомятся школьники Татарстана, Коми, Ставропольского края, а также Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.

В школах появится новый предмет - игра в шахматы. В министерстве образования считают, что новшество позволит развивать детское мышление.

Накануне начала учебного года Роспотребнадзор разослал в школы рекомендации по использованию учащимися мобильных телефонов. Детям при входе в образовательное учреждение предлагается переводить устройства связи на беззвучный режим.

С этого года в школах будет запущена программа «Воспитание родителей». Она направлена на оказание психологической помощи взрослым в общении с подростками.

В новом учебном году изменения ожидаются в школьном расписании учащихся 5-9-х классов. В образовательную программу некоторых регионов страны включили три «народных» предмета: литературное чтение на родном языке, родной язык и литературу.

Экзамен для девятиклассников - ОГЭ - также претерпел изменения. Теперь школьники, сдающие физику и химию, должны будут выполнить лабораторные задания. В ОГЭ по информатике включено обязательное задание по созданию презентации, сдающим историю придется поработать с исторической картой, а в экзамен по русскому языку добавится изложение по текстам разных жанров.

Серьезное испытание будет ожидать выпускников 11-х классов. К обязательной сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике добавляется еще и иностранный язык.

Впрочем, перемены ожидают и педагогов. С нового учебного года в стране появятся должности старшего учителя и ведущего учителя. Первый будет методически сопровождать работу коллег, а второй - наставлять молодых специалистов.

Также в Минпросвещения и Общероссийском профсоюзе работников образования были разработаны регламентированные нормы поведения преподавателей в Сети. Учителям рекомендовали воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».