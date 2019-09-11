Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Министры энергетики России и Королевства Саудовской Аравии провели встречу, в ходе которой обсудили двухстороннее сотрудничество, в том числе по линии ОПЕК+.

«Мы высоко ценим сложившийся диалог между Россией и Саудовской Аравией и уверены, что нужно продолжать наше взаимодействие. Мы нацелены на развитие двустороннего сотрудничества», - приводит слова Александра Новака пресс-служба российского министерства энергетики.

Новак поздравил принца Абдулазиза бин Сальмана с назначением на пост министра энергетики Саудовской Аравии. И выразил уверенность, что успешная работа с саудовской стороной будет продолжена и дальше. В ходе встречи министры обсудили основные направления сотрудничества и актуальный статус проектов, а также ОПЕК+.