В Беслане вспоминают жертв теракта в школе

В Северной Осетии сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине захвата заложников в школе Беслана.

В этот день в 2004 году группа террористов напала на школьников и их родителей прямо во время праздничной линейки. Детей и взрослых заперли в спортзале школы, где их удерживали три дня без еды и воды.

На третьи сутки в здании раздались взрывы, через образовавшийся пролом в стене из школы смогли выбежать женщины и дети.

Большинство заложников были освобождены, а бандиты уничтожены. В результате нападения на школу погибли более 330 человек, из них 186 детей, еще около 800 получили ранения.