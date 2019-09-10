Москва и Киев могут провести второй этап обмена заключенных до конца года

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова уверена, что Украина и Россия проведут до конца года второй этап обмена заключенными.

Ранее, 7 сентября, оба государства освободили по 35 осужденных с обеих сторон. Россия освободила 24 украинских моряка и осужденного за подготовку теракта украинского режиссера Олега Сенцова. В свою очередь, украинская сторона отпустила главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В этот же день главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин имели телефонный разговор по инициативе Киева. Обе стороны положительно оценили процедуру обмена пленными. Также Зеленский заявил, что он не исключает второго этапа одновременного освобождения задержанных.

«Я так считаю, что может быть возвращение наших граждан. Мы не останавливаемся, мы проводим переговоры. И лично президент, и руководитель рабочей группы Андрей Ермак проводят переговоры, чтобы вернуть всех», - заявила Денисова в эфире украинского телеканала «1+1» в ответ на вопрос, может ли быть в этом году следующий этап освобождения задержанных, добавив, что на данный момент в России находится 113 заключенных граждан Украины.

Она также отметила, что для поэтапного решения вопроса есть все перспективы, однако для этого необходима «тишина».