Городские джунгли: в Тольятти во дворе дома поймали удава

Огромный экзотический удав перепугал жителей многоквартирного дома в Тольятти. В один из вечеров рептилию заметили мирно ползающей во дворе. На место инцидента немедленно вызвали специалистов городского Центра гражданской защиты.

Прибывшие змееловы признались, что по этому адресу уже ловили ползучих жителей. Однако обнаружить террариум, который, очевидно, содержит один из жильцов, им так и не удалось.

«Когда же в доме 34 по Ворошилова змеи кончатся? Опять отработали рептилию, но гораздо больше по габаритам. По словам жителей, в какой-то квартире их содержат. Но как содержат, если они у них по двору ползают? Или перед ужином выпустили погулять?» - цитирует сайт «Комсомольской правды» возмущенного директора Центра гражданской защиты Андрея Дербенева.

Огромную змею удалось поймать и передать серпентологу. Информацию о найденыше направили сотрудникам правоохранительных органов. Поквартирный обход привел спасателей к закрытым дверям, за которыми, предположительно, проживает владелец удава. Однако на настойчивые звонки и стук в дверь никто так и не открыл.