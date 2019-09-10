Клубы дыма и искореженный металл: кадры смертельного ДТП в Курганской области

Авария с участием двух автомобилей произошла сегодня в Курганской области на трассе Екатеринбург - Шадринск.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня около шести утра на 215-м километре трассы в Шадринском районе области. По данным УГИБДД УМВД России по Курганской области, за рулем «Газели» находился 34-летний мужчина, которому навстречу на высокой скорости вылетел второй участник ДТП, 56-летний водитель Mazda.

От удара обе машины вспыхнули. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-45 и скорая помощь, однако ни водителей, ни пассажиров в салоне легковушки спасти не удалось.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства дорожной трагедии.