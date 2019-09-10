«Вертит тазом»: Шнур отреагировал на неудачный концерт Билана в Самаре

Российский рокер Сергей Шнуров отреагировал на выступление своего коллеги по цеху Димы Билана на концерте в Самаре. После шоу на Дне города зрители потребовали вернуть в бюджет потраченные на приглашение звезды деньги. По их мнению, Билан вел себя неадекватно и неуважительно по отношению к своим поклонникам. Позже сам артист признался, что не рассчитал дозу алкоголя перед выходом на сцену.

Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram короткий стих, в котором призвал проштрафившегося Билана не воспринимать крику в свой адрес близко к сердцу.

«Дмитрий, брось, наплюй, да лан. Повезло Самаре разом наблюдать, как Д. Билан, в зюзю пьяный, вертит тазом…» - написал в свойственной ему саркастической манере Шнуров.

Дима Билан уже принес самарцам свои извинения и пообещал организовать и провести в городе большой бесплатный концерт для всех желающих. Кроме того, певец пообещал оказать финансовую помощь городской детской больнице, в которой не хватает необходимого и дорогостоящего оборудования.