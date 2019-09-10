Александр Овечкин привел своего сына на работу

Российский хоккеист Александр Овечкин впервые привел на хоккей своего годовалого сына Сергея. Знаменитый форвард устроил малышу настоящую экскурсию по внутренним залам тренировочной базы команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», где сам хоккеист сейчас готовится к новому сезону.

Овечкин провел сына по коридорам базы, показал фотографии с игр команды, а также с главным трофеем НХЛ - Кубком Стэнли, который он держит вместе с Никласом Бэкстремом. Наконец, после малышу показали «сердце» тренировочной базы - каток, где команда скоро вновь будет сражаться за главный титул.

Сын Александра Овечкина Сережа родился в августе 2018 года. Ребенка назвали в честь брата российского хоккеиста, который трагически погиб много лет назад.