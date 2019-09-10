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В сирийском Алеппо приступили к восстановлению крупнейшего рынка

Ян Брацкий
08:40 10.09.2019
Во время ожесточенного вооруженного сопротивления правительственным силам террористы организовали на территории бывшего рынка множество укрепленных огневых позиций.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В сирийском Алеппо начали восстанавливать один из крупнейших рынков в центре города. Во время войны боевики практически полностью разрушили и разграбили его, а под зданием вырыли десятки тоннелей. Один такой подземный ход стал причиной крупной трагедии. Ход вел к зданию полицейского участка, и боевики сумели заминировать и взорвать его. Все, кто был в этот момент в помещении, погибли.

До войны на продовольственном рынке закупались не только горожане, но и большинство мелких торговцев. В 2012 году вошедшие в город боевики одним из первых захватили именно его и одним из последних оставили перед отступлением.

Среди торговых рядов радикалы обустроили огневые позиции, укрепленные мешками с песком. На переднем крае обороны даже оборудовали тюрьму, где в нечеловеческих условиях содержались пленные и заложники из числа мирных граждан.

Сейчас рабочие восстанавливают все коммуникации, и уже в ближайшее время на месте руин появится новый торговый центр с традиционным колоритом, но современной инфраструктурой.

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