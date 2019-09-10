В сибирской тайге трое суток ищут заблудившегося подростка
Юноша занимался заготовкой кедрового ореха в лесу, но к назначенному времени не вышел на точку сбора с другими участниками промысла.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Пропавшего в тайге в Иркутской области подростка ищут при помощи авиации. С борта вертолета поисковики обследуют самые труднодоступные участки местности. Заблудившемуся 17 лет, его зовут Илья Титорчук. Три дня назад он пошел в лес со своей семьей для заготовки кедрового ореха.
В тайге родственники разделились и договорились встретиться через несколько часов, однако юноша к назначенному времени не вернулся. Несколько часов родители искали его самостоятельно, а затем обратились в полицию.
Сейчас в поисковой операции задействованы десятки спасателей и волонтеров. Только за прошедшие сутки они проверили несколько гектаров леса, но пока безрезультатно.