Впервые после введения санкций в 2014 году и стремительного падения стоимости нефти чистый государственный долг России опустился ниже нулевой отметки. Об этом свидетельствуют данные Минфина и ЦБ. В этом году госдолг уменьшился благодаря рекордному количеству резервов, покрывших долговые обязательства.

Россия может покрыть все долги за счет государственных депозитов ЦБ и коммерческих банков, не прибегая к новым заимствованиям, сообщает РБК.

Экономические санкции против российской экономики были введены в 2014 году, после присоединения Крыма к РФ, за что на всенародном референдуме проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. После ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме, заморожены активы физических и юридических лиц за рубежом, введены экономические и торговые ограничения. Россия ответила зеркально, из-за чего бывшие экономические партнеры Москвы в Европы понесли многомиллиардные убытки. В зарубежных экономических кругах все чаще поднимается вопрос скорейшей отмены антироссийских санкций и восстановления полноформатного сотрудничества с Москвой.

Ранее на полях Восточного экономического форума представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередное продление санкций ЕС против России. Она заявила, что такая политика деструктивна и разорительна для самого Евросоюза.