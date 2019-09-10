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Ученые обнаружили механизм по борьбе с ВИЧ

Кристина Волкова
08:20 10.09.2019
Отмечается, что подобное действие противовирусного препарата обнаружено впервые.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские ученые совместно с коллегами из Швейцарии, Великобритании, США и Финляндии обнаружили механизм по обезвреживанию молекул вируса СПИД.

Открытие этого механизма, по словам ученых, в скором будущем позволит открывать новые классы противовирусных препаратов, а также откроет возможность их использования в борьбе с раком, ВИЧ-инфекцией и другими вирусными и онкологическими заболеваниями.

Действие открытого механизма будет работать при помощи специального органического соединения, которое при попадании в организм будет способствовать извлечению атома цинка из молекулы вируса, то есть, другими словами, будет уничтожать вирус. При этом обычные, здоровые клетки организма человека затронуты не будут.

Отмечается, что подобное действие противовирусного препарата обнаружено впервые. Как пояснили в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), где было сделано открытие, соответствующие исследования будут продолжены. Ученые также намерены дальше изучать действие синтезированных соединений, в том числе для лечения других заболеваний со схожим механизмом действия.

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