Десятки школ и детских садов закрыты из-за тайфуна «Линлин» в Комсомольске-на-Амуре

Из-за аномального паводка в результате тайфуна «Линлин» в Комсомольске-на-Амуре отменены занятия в нескольких школах, ряд из них уже и вовсе закрыли.

В городе за прошедшие сутки выпало более восьмидесяти миллиметров осадков, из-за чего многие здания, в том числе десятки школ и детских садов, оказались затоплены. Уровень воды в реке Амур поднялся также еще на двенадцать сантиметров, и теперь значительно превышает отметку в восемь метров.

Вследствие поднявшегося уровня воды подтопленными остаются более трехсот жилых домов и 360 приусадебных участков, а также больницы и поликлиники. В городе также перекрыты канализация и водостоки, откачку воды с улиц проводят пожарные и спецтехника. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и в Приморье, где из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.

Ущерб от стихии исчисляется десятками миллионов рублей. Погибли и пострадали посевы сельскохозяйственных культур на площади в несколько сотен и тысяч гектар. Примерно половина овощей и плодов остались в таком состоянии, что их нельзя использовать даже для корма животных.

Пик паводка в регионе, который ожидался к воскресенью, отошел на несколько дней в сторону, однако спад воды может начаться не раньше 12-13 сентября. Всего же в Хабаровском крае затопило около семидесяти населенных пунктов. В столице региона Хабаровске пик уже пройден. При этом паводковая ситуация остается напряженной.

Синоптики говорят, что по количеству дождей этот август стал рекордным за всю историю метеонаблюдений.